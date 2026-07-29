Започва ново проучване дали останките на Ноевия ковчег не лежат в Източна Турция

Международен мултидисциплинарен екип от учени започва проучване на формацията „Дурупънар" в Източна Турция, за да определи дали обектът, който има форма на кораб, съдържа останки, свързани с библейския разказ за Ноевия ковчег, съобщава сайтът „Тюркийе тудей", цитиран от БТА.

В рамките на проекта, ръководен от професор Дженкер Атила от катедрата по археология в университета на Сивас, изследователи от различни области ще използват подземни изображения, цифрово картографиране, анализ на почвата и технологии за сондиране, за да изследват "Дурупънар", която се намира в района на Догубаязит в Източна Турция.

Формацията е идентифицирана за първи път през 1959 г. от капитан от турската армия - Илхан Дурупънар, като оттогава нейният корабоподобен вид привлича вниманието на редица учени, сравняващи я с описанията на Ноевия ковчег, открити в Библията и Корана.

Според Атила тези сходства са довели до много хипотези и по-малки проучвания през годините, но до момента обектът не е бил подлаган на цялостно археологическо и геоложко проучване, каквото ще реализира неговият екип.

Според плановете на научния екип изследванията на терен в „Дурупънар" ще продължат до септември, като след това събраните материали ще бъдат тествани в различни лаборатории. По думите на Атила изводите от мащабното проучване на екипа му ще бъдат събрани до края на май 2027 г., след което ще бъдат обединени в книга и ще бъдат представени подробно в няколко научни статии.