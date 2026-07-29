Зеленски и Туск обсъдили сътрудничеството в отбраната и защита от руски атаки

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Украинският президент Володимир Зеленски и полският премиер Доналд Туск обсъдиха историческия спор между двете страни, както и сътрудничество в областта на отбраната и защита на украинските и полските градове и общности от руски атаки. Това съобщи Укринформ, като цитира съобщение на Зеленски в Телеграм.

"Обсъдихме много двустранни въпроси, включително историческия диалог между нашите страни. Аз говорих за нашата дипломатическа работа във Вашингтон. Обсъдихме и сътрудничество в областта на отбраната и ключови въпроси, свързани със защитата на нашите градове и общности от бруталните руски удари. Противоракетната отбрана е върховен приоритет. Сигурността и защитата на Украйна са също сигурност и защита за Полша. Нашето сътрудничество прави по-силен както нашия регион, така и цяла Европа", пише Зеленски.

Украинският президент подчерта, че двете страни отделно са обсъдили настоящите предизвикателства пред сигурността.

"Важно е, че украинците, които напуснаха домовете си заради войната и намериха убежище в Полша, се чувстват в безопасност", заяви той.

Зеленски и Туск се срещнаха днес в полския град Люблин. Това е първото посещение на украинския президент в Полша от декември 2025 г. насам, припомня Укринформ.

По-късно Зеленски съобщи, че е информирал и норвежкия премиер Юнас Гар Стьоре за резултатите от срещата си във Вашингтон с американския президент Доналд Тръмп вчера и е обсъдил с него подкрепата на Осло за енергийния сектор на Украйна.

Украинският президент добави, че двамата са обсъдили и начини за насърчаване на Русия да се ангажира с дипломация.