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Две деца и 4-ма възрастни загинаха при руски удар по къща в Кривой Рог

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Олександър Вилкул КАДЪР: Фейсбук/Официален профил

Руска балистична ракета "Искандер-М" е поразила къща  на многодетно семейство в предградие на Кривой Рог, загинали са 2 деца и 4-ма възрастни. Това съобщи  председателят на съвета за отбрана на града Олександър Вилкул, цитиран от Укринформ, информира БТА.  "Загинаха момичета на 5 и 12 години и четирима възрастни. Осем души бяха ранени, сред тях момчета на 6 и 15 години“, пише още Вилкул. Според него броят на жертвите може да се увеличи

На място са изпратени спасителни екипи.

Междувременно началникът на областната администрация на Лвов Максим Козицки съобщи за щети по две многоетажни жилищни сгради и за най-малко шестима ранени при руска ракетна атака.

Часове по-рано кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за най-малко един убит при удар с балистична ракета по украинската столица. Кличко написа в социалната мрежа Телеграм, че няколко сгради са обхванати от пламъци и че сирените за въздушна тревога са задействани в почти всички украински области. 

Олександър Вилкул КАДЪР: Фейсбук/Официален профил

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