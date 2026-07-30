САЩ нанесоха нова серия удари срещу Иран след заканата на Тръмп

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Американската армия е атакувала цели в Иран в отговор на ударите, които иранските въоръжени сили нанесоха във вторник по военни части на САЩ в Близкия изток, предаде Асошиейтед прес.

Централното командване на въоръжените сили на САЩ (CENTCOM) заяви в в социалните мрежи, че предприетите тази нощ удари са "мощен отговор на опита за иранска атака" от вторник.

Това представлява допълнителна ескалация след кратък период на относително спокойстви.

Малко по-късно Въоръжените сили на САЩ обявиха, че са приключили поредната вълна от въздушни удари срещу Иран, предаде Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

В изявление на Централното командване на въоръжените сили на САЩ (CENTCOM) се посочва, че тази нощ са били поразени "десетки" цели в Ислямската република

Иранските държавни медии във вторник излъчиха изявление на Корпуса на гвардейците на Иранската революция, в което се съобщава за атака срещу американска военна база в Йордания. Въоръжените сили на Йордания заявиха, че са прехванали пет ракети.

Впоследствие Саудитска Арабия обяви, че въоръжените ѝ сили, в координация със СЕНТКОМ, са нанесли удари по обекти на подкрепяни от Иран въоръжени групировки в Ирак.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се зарече да отмъсти за иранските ракетни атаки срещу американските сили в региона.

Той нееднократно е заплашвал Иран със сериозни военни действия през продължаващия вече месеци конфликт, заявленията му обаче не винаги биват последвани от удари