ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

САЩ нанесоха нова серия удари срещу Иран след зака...

Времето София 18° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23307037 www.24chasa.bg

Украинските ВВС загубиха аварирал Ф-16, пилотът е катапултирал успешно

424
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Ф-16 в полет СНИМКА: Министерство на отбраната

Изтребител Ф-16 на украинските военновъздушни сили е претърпял авария при изпълнение на бойна мисия над един от участъците на фронтовата линия, като пилотът е катапултирал успешно, предаде Укринформ, позовавайки се на изявление на украинските ВВС, информира БТА.

„Информираме ви, че на 29 юли 2026 г. е загубена връзка с изтребител Ф-16 от военновъздушните сили на Украйна. Пилотът е изпълнявал бойна мисия за прехващане на въздушни цели на противника... По предварителна информация на борда на самолета е възникнала извънредна ситуация и пилотът е бил принуден да катапултира“, пише в изявлението. 

Пилотът е бил спасен и откаран в болница за преглед, няма жертви или материални щети, съобщиха властите.

Експерти и служители на правоприлагащите органи са изпратени в района на катастрофата, за да установят причините за инцидента.

Украйна получи изтребители Ф-16 от няколко страни членки на НАТО, сред които Нидерландия и Дания.

 

Ф-16 в полет СНИМКА: Министерство на отбраната

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: Егати държавата и политиците ѝ