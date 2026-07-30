Саудитска Арабия екзекутира петима етиопци заради наркотици

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Петима етиопци бяха екзекутирани в Саудитска Арабия тази седмица по обвинения, свързани с наркотици, след съдебен процес, продължил само няколко минути без участието на преводач, предаде Асошиейтед прес., информира БТА.

"Хюман Райтс Уоч", която съобщи новината, се позова на базираната в Берлин "Европейска саудитска организация за правата на човека", според която през тази година са били екзекутирани най-малко 116 души. Правозащитната организация съобщи, че най-малко 79 етиопци са изложени на непосредствена опасност от екзекуция по подобни обвинения.

"Хюман Райтс Уоч" посочи, че петимата етиопци са били обвинени в притежание на хашиш, вид канабис.

"Саудитските власти екзекутират маргинализирани етиопски мигранти след съдебни заседания, които понякога траят едва няколко минути, без присъствието на адвокат или преводач", заяви Джоуи Ший, старши изследовател по въпросите на Саудитска Арабия в "Хюман Райтс Уоч". Много етиопци емигрират в страните от Залива в търсене на работа.

"Десетки уязвими мигранти продължават да са изложени на риск от предстояща екзекуция след съдебни процеси, които едва ли могат да се нарекат такива, в система, която третира живота им като нещо, с което може да се разполага", добави тя.

От Саудитска Арабия не последва незабавен коментар в отговор на доклада.

Саудитска Арабия е една от няколкото държави в Близкия изток, в това число Иран, Кувейт и Обединените арабски емирства, които могат да налагат смъртно наказание за престъпления, свързани с наркотици. Кралството остава сред държавите с най-голям брой екзекуции в света, след Китай и Иран.