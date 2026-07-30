Средната продължителност на живота в Турция стигна 78,5 години

Средната продължителност на живота в Турция е нараснала с 0,4 години в периода 2023 – 2025 г. и стига 78,5 години спрямо предходния период на изследване, показват данни на Турския статистически институт (ТЮРКСТАТ), цитирани от ТРТ Хабер, съобщи БТА.

Според данните средната продължителност на живота при турските мъже достига 75,9 години, а при жените - 81,1 години.

От ТЮРКСТАТ отчитат, че основната причина за покачването на продължителноста на живота на турските граждани е получаването на по-добро образование. Според предоставените данни при мъжете над 30-годишна възраст в Турция разликата между продължителността на живота на тези със средно и по-ниско образование и тези с висше достига 5,1 години, а при жените – 4,6 години.

Средната продължителност на живота в добро здраве, определена като „броя години, през които човек на определена възраст се очаква да живее без здравословен проблем, който би ограничил ежедневните му дейности“, в Турция достига 58 години, като при мъжете тя е 59,1 години, а при жените – 56,9 години, сочат още данните.