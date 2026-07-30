Ураган в Южна Бразилия погуби най-малко петима

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Най-малко петима души загинаха при мощна буря, която връхлетя Югоизточна Бразилия и причини жертви и щети в Рио де Жанейро, Сао Пауло и други градове, предаде ДПА, като се позова на местните власти, информира БТА.

Ураганен вятър с пориви, надхвърлящи 100 км/ч, изкорени десетки дървета, отнесе покриви и доведе до спирания на тока в много райони.

Бурята, която е предизвикана от преминаващ над океана студен фронт, наруши и транспортните връзки в Южна Бразилия. Засегнато е движението на метрото, както и работата на пристанища и на вътрешното летище "Сантос Дюмон" в Рио де Жанейро. Много пътища са блокирани

Двама души са загинали в Рио де Жанейро са загинали при срутване на стена, съобщи противопожарната служба. Съобщава се и за изчезнал рибар.

Двама души в Сао Пауло са били премазани от паднали дървета, предаде Си Ен Ен Бразил. Има данни и за един човек, който се е удавил при преобръщането на лодка.