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12 години затвор за българин заради контрабанда на 54 пистолета и 764 патрона във Великобритания

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снимка: Х, Daily Express

Български куриер е осъден на 12 години затвор, след като се опита да внесе контрабандно в Обединеното кралство десетки напълно функциониращи, смъртоносни пистолети и стотици патрони, съобщава "Daily Express".  

Петър Петров бил спрян от служители на местната Гранична служба, когато пристигнал в Обединеното кралство с нает микробус „Мерцедес Спринтер".

Рутинна проверка на превозното средство разкрила аномалии в долната част и в задната част на автомобила.

Служителите претърсили микробуса и открили 24 пистолета, скрити в резервна гума под превозното средство.

След това намерили още 30 пистолета, скрити във втора гума в задната част на микробуса.

Всичките 54 пистолета , които били намерени били със заредени пълнители, готови за употреба.

По-късни тестове потвърдили, че макар оръжията да са фалшиви, те са напълно функционални и смъртоносни.

Наред с огнестрелните оръжия инспекторите извадиха от скривалището 764 патрона с калибър 9 мм.

57-годишният мъж от Варна носеше също така черен нож със заключващ механизъм в пътна чанта и още един нож в жабката.

Разследващите иззеха 1 000 евро в брой от превозното средство, като смятат, че това е част от заплащането за контрабандния превоз.

По време на официалния разпит той не е направил никакви коментари пред служителите на Националната агенция за борба с престъпността.

Старшият следовател от Националната агенция за борба с престъпността Трейси Гасон заяви, че организираната престъпна група, стояща зад опита за контрабанда, е загубила доверен куриер и голяма печалба.

На 10 юли той беше осъден от Кралския съд в Кентърбъри за контрабанда на огнестрелни оръжия и боеприпаси.

снимка: Х, Daily Express

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