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7-годишен мандат поиска президентът на Никарагуа Даниел Ортега

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Даниел Ортега Снимка: Екс/ @rafaela_cnf

Държавният глава на Никарагуа Даниел Ортега поиска промяна в Конституцията, с която президентският мандат да бъде удължен от шест на седем години, предаде Ройтерс., съобщи БТА.

Миналата година президентският мандат беше удължен от пет на шест години, което отложи изборите за 2027 г. Миналогодишната реформа също така издигна съпругата на Ортега - вицепрезидентката Росарио Мурильо, до поста "съпрезидентка". Опозицията разкритикува този ход като средство за задържане на президентското семейство на власт за неопределен срок.

Предложението за новата промяна в Конституцията бе внесено в парламента във вторник и се очаква да бъде прието през септември.

Неотдавна Ортега заплаши, че в Никарагуа повече няма да се произвеждат президентски избори, което предизвика безпокойство в САЩ, както и сред международни правозащитни организации.  

Председателят на парламента Густаво Порас вчера направи кратко представяне на планираната конституционна реформа, без да навлиза в детайли. Порас посочи, че една от целите на предложението е да не се допускат "предатели" и "замислящи преврат" членове на опозицията до участие в изборите.

Постоянното представителство на САЩ към Организацията на американските държави днес отправи искане за свикване на извънредно заседание, на което да бъде обсъдена заплахата за свободни и честни избори в Никарагуа.

Ортега, най-дълго управлявалият лидер в Северна и Южна Америка, е бивш марксистки бунтовник. В края на 70-е години той участва активно в свалянето на подкрепяната от САЩ диктатура на семейство Сомоза.

Президентът започна четвъртия си пореден мандат през 2022 г. на фона на засилващи се критики и санкции от много страни, начело със САЩ и ЕС. 

Никарагуа е обхваната от политическа криза от април 2018 г., когато Ортега потуши протести срещу правителството си. По данни на правозащитни организации в хода на репресиите срещу противниците на Ортега са загинали над 300 души. 

Даниел Ортега Снимка: Екс/ @rafaela_cnf

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