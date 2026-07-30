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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23307391 www.24chasa.bg

Трима пожарникари загинаха в битката с огнената стихия в Гърция

Бойка Атанасова, Атина

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Пожар. Снимката е илюстративна

Трима пожарникари загинаха само за един ден по време на потушаване на пожари в районите на град Ретимно на остров Крит и Гитио в Пелопонес.

Третият трагичен инцидент е станал край Агеранос, Гитио. По време на гасенето пожарникар е бил открит в безсъзнание извън периметъра на огъня. Той е транспортиран с линейка до болницата в Спарта, където е констатирана смъртта му. По информация на гръцки медии мъжът е бил служител на противопожарната служба в Гитио.

Вчера други двама пожарникари – на 58 и 25 години, загинаха при борбата с големия горски и земеделски пожар в района на град Ретимно на остров Крит. Двамата са били блокирани от пламъците в противопожарния си автомобил.

Ръководството на гръцката противопожарна служба изрази дълбоката си скръб и съболезнования към семействата и близките на загиналите.

29 юли 2026 г. остава един от най-мрачните дни за пожарната служба в Гърция, трима огнеборци загубиха живота си, изпълнявайки своя дълг и защитавайки хората, имуществото и природата.

Пожар. Снимката е илюстративна

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