Забраниха достъпа до горски райони на Халкидики, глобата за нарушители е 300 евро

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Временна забрана за движение на пешеходци и всички видове превозни средства е въведена в определени горски райони на Халкидики заради високия риск от възникване на пожари. Ограничението е в сила от 8:00 до 20:00 часа на 30 юли 2026 г. и обхваща територии в общините Касандра, Ситония и Аристотелис.

Изключение се прави единствено за доброволците, участващи в противопожарните дейности. На входовете на горските пътища ще се извършват проверки от гръцката полиция.

Областната управа на Халкидики призовава жителите и туристите да спазват ограниченията и указанията на компетентните органи. За нарушителите е предвидена административна глоба от 300 евро.