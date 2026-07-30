Телефонът на британката, открита в куфар в Атина, продължил да излъчва сигнал

Гръцката полиция разследва нови обстоятелства около смъртта на 38-годишната британка, чието тяло беше намерено в куфар в изоставена сграда на улица „Евелпидон" в атинския квартал Кипсели.

Особено внимание е насочено към мобилния телефон на жената. Според информация на гръцки медии устройството е продължило да излъчва сигнал и след откриването на тялото. Разследващите проверяват къде се е намирал телефонът и дали е бил притежаван или използван от друг човек след смъртта ѝ.

Жертвата е британска гражданка, родена през февруари 1988 г. Тя е пристигнала в Гърция през Единбург и се предполага, че е отседнала при свой познат в центъра на Атина. Последната ѝ известна комуникация с приятел е била на 15 юли – три дни преди тялото ѝ да бъде намерено.

Самоличността ѝ е установена с помощта на Интерпол и американска база с биометрични данни, тъй като жената е работила в Съединените щати. Важна следа за идентифицирането ѝ се оказали къси панталони с емблемата на френски университет.

В момента полицията установява дали британката е пътувала сама, с кого се е срещала в Атина и какви са били последните ѝ придвижвания. Разследването продължава, като все още няма официална информация за причината и точните обстоятелства около смъртта ѝ.

Гръцките медии публикуваха снимка на 38-годишната британка, открита мъртва в куфар в атинския квартал Кипсели. Името на жертвата обаче все още не е официално оповестено от властите. Снимката се разпространява с цел да бъдат установени хората, с които жената е общувала по време на престоя си в Гърция.