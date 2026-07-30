Кози и овце ще помагат на Европа срещу горските пожари

Докато Франция и Испания се борят с недостига на самолети за гасене на горски пожари, експерти все по-често посочват пашата на кози и овце като ефективен начин за предотвратяване на бъдещи огнени бедствия.

Методът, при който животните разчистват сухата растителност и създават естествени противопожарни просеки, вече получи подкрепата на Европейската комисия и на най-голямата фермерска организация в Европа, пише "Политико".

Изследвания показват, че пашата е помогнала за ограничаване на разпространението на пожари в испанските региони Естремадура, Андалусия и Валенсия, като е намалила количеството леснозапалима растителност.

Въпреки доказаните ползи, прилагането на тази практика остава предизвикателство. Много животновъди разчитат на държавни субсидии, за да поддържат дейността си, а според експерти политиките продължават да са насочени основно към гасенето на вече възникнали пожари, вместо към инвестиции в превенцията им.По същия начин, по който разбираме необходимостта да се финансират пожарните служби, трябва да оценим и работата на овчарите." Това заяви Жорди Вендрел, ръководител на испанската неправителствена организация „Пау Коста", която изследва управлението на горските пожари.

Докато горските пожари застрашават района на Бордо, френски фермери се включват в борбата с огнената стихия, като пълнят цистерните си с вода и подпомагат пожарникарите.

Според експерти обаче недостигът на фермери е част от проблема. Изоставените земеделски земи постепенно се обрастват с храсти, които изсъхват и се превръщат в леснозапалимо гориво, или се заменят с еднообразни горски масиви, които са особено уязвими при пожари.

Данните на европейската сателитна програма „Коперник" потвърждават, че най-мащабните пожари, които в момента опустошават Европа, се разпространяват именно в райони с големи, непрекъснати масиви от гори и храстова растителност.Въпреки че природата осигурява достатъчно растителност за паша, отглеждането на кози остава икономически неизгодно. Според Хосе Мария Кастиля от испанската земеделска организация ASAJA привличането на млади хора към професията на овчар е „невъзможно", ако тя не носи достатъчни доходи.

По думите му решението е създаването на специален европейски фонд, по подобие на финансовите механизми, въведени от Европейския съюз по време на пандемията от COVID-19 през 2020 г.

„Чуваме призиви фермерите, които живеят в близост до границите с Русия, да получават по-голяма подкрепа, защото са първата линия на защита. Същото важи и за овчарите, които поддържат терени с висок риск от пожари – те също са първата линия на защита", заяви Кастиля.Финансиращите организации все по-често посочват каталунския проект „Пожарни стада" (Fire Flocks) като успешен пример за съчетаване на превенцията на горските пожари с устойчивото животновъдство. Инициативата комбинира пашата на животни с търговската дейност на фермерите, като едновременно намалява риска от пожари и създава възможности за развитие на селските райони.Проектът се финансира и от местните власти чрез европейски средства за земеделие. По него козари и овчари насочват стадата си към определени горски райони с висок риск от пожари, избрани от регионалните служби за пожарна безопасност. В същото време те продават произведените сирена и кисели млека със специален етикет, който информира потребителите, че покупката им подпомага превенцията на горските пожари.

В различните части на Испания за тази цел се използват кози, овце, крави и дори коне. В района на Коусо например има двумесечен списък на чакащите за закупуване на месо от крави, използвани за поддържане на противопожарни просеки. Цената му достига 10 евро за килограм.

Според експертите субсидиите не са необходими, за да докажат ефективността на идеята, а за да възстановят традиционен поминък, който постепенно е изчезнал. „Горите и селските райони някога се поддържаха чрез стопански дейности, които днес вече не са икономически изгодни. Затова липсват стимули те да бъдат поддържани", коментира Жорди Вендрел от фондация „Пау Коста".

Европейската комисия също определя контролираната паша като важен инструмент за адаптация към климатичните промени. В свое съобщение от март, посветено на превенцията на горските пожари, Комисията посочва пашата като част от решението, а впоследствие включва тази мярка и в новата си стратегия за развитието на животновъдството в Европа.Въпреки това поддръжниците на инициативата смятат, че Брюксел все още не е предприел достатъчно конкретни действия за по-широкото прилагане на този подход.

Миналата година експерти от Научния консултативен съвет на европейските академии (EASAC) разкритикуваха Европейския съюз за „прекомерния фокус върху потушаването на пожарите и реакцията при извънредни ситуации", вместо върху дългосрочни мерки за управление на териториите, застрашени от пожари. В препоръките си учените определят пашата на селскостопански животни като един от най-ефективните инструменти за ограничаване на мащаба и силата на горските пожари.

От Европейската комисия заявиха, че средствата по Общата селскостопанска политика подпомагат различни мерки за управление на риска от пожари, включително контролираната паша. По думите на говорителя на Комисията Луиз Богей финансиране получават и други превантивни дейности, като изграждането и поддържането на горски пътища, които могат да служат и като противопожарни просеки.В следващия програмен период на Общата селскостопанска политика на ЕС, който започва през 2028 г., Европейската комисия предлага въвеждането на т.нар. „преходно плащане" за фермерите. По думите на говорителя на Комисията Луиз Богей тази финансова подкрепа може да се използва за насърчаване на стопаните да се насочат към овцевъдство и козевъдство като част от мерките за превенция на горските пожари.

Освен това Европейският съюз работи съвместно с Европейската инвестиционна банка по създаването на нов финансов механизъм за инвестиции в сектора на животновъдството.В област Мадрид – една от най-тежко засегнатите от горските пожари в Испания – регионалното правителство също залага на пашата като средство за превенция. По-рано тази година властите обявиха проект, по който селскостопански животни ще поддържат близо 3700 хектара горски територии, като инвестицията възлиза на 800 000 евро. Въпреки това настоящите пожари вече са изпепелили около 27 000 хектара само в региона.

Джо Макнортън, експерт от европейската сателитна програма „Коперник", който наблюдава развитието на горските пожари в реално време, подкрепя инициативите за използване на паша като превантивна мярка. По думите му обаче при екстремни условия те не са достатъчни сами по себе си.

„При силен вятър горящите частици могат да бъдат пренесени далеч пред основния фронт на пожара, което позволява на огъня да прескача противопожарните просеки", обяснява той.

Според Урбано Фра Палео от Университета на Естремадура пашата не трябва да бъде единственото средство за превенция, но е незаменима част от решението. Ако животните липсват, ниската растителност бързо се възстановява и отново увеличава риска от пожари.

„Хората, които вземат решенията, не разбират това. Те мислят как да управляват пожарите, когато вече са възникнали, а не как да управляват самия ландшафт, така че пожарите да не се разпространяват", подчертава Фра Палео.