Четирима починали и 42 случая на Западнонилска треска в Гърция

Рязко увеличение на случаите на Западнонилска треска отчита Националната организация за обществено здраве на Гърция. Само през последната седмица са потвърдени 21 нови случая, с което общият им брой от началото на наблюдението през 2026 г. достига 42.

При 37 от заразените са се появили тежки усложнения, засягащи централната нервна система – енцефалит, менингит или остра парализа. Петима пациенти са развили по-леки симптоми.

Четирима души на възраст над 65 години са починали. В болници остават 13 пациенти, като петима от тях се лекуват в интензивни отделения. До момента са изписани 25 души.

Заразени са установени в 21 общини в областите Атика, Тесалия и Централна Македония. Случаи има в регионалните единици Източна Атика, Северна, Централна и Южна Атина, Западна Атика, Кардица, Лариса и Пела. Най-сериозно е разпространението в Атика.

Под засилено наблюдение са общините Маруси, Ираклио и Филотеи–Психико, както и Първа и Четвърта общинска общност на Атина. В тях все още няма потвърдени случаи при хора, но са определени като високорискови заради близостта им до засегнати райони и други епидемиологични фактори.

Здравните власти предупреждават, че през следващия период е възможно да бъдат установени още заразени и в нови части на страната. Гражданите се призовават да използват репеленти, да носят дрехи, покриващи тялото, и да премахват застоялата вода около домовете си, където се размножават комарите.