30 са вече жертвите след мощното земетресение в Япония

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Броят на загиналите след силното земетресение, което удари югоизточна Япония преди дни, вече достигна 30. Това съобщи премиерът на странара Санае Такаичи.

Издирването на оцелели продължава, след труса от 6,8 по Рихтер, което разтърси префектура Кумамото на остров Кюшу във вторник и създаде големи щети по жилищни сгради и електропреносната мрежа, съобщава BBC.

Няколко човека загубиха живота си, след като част от търговски център се срути, а около час по-късно експлозия избухна в сградата.

Хиляди, останали без дом, сега са настанени в евакуационни центрове. Основното предизвикателство пред властите е да осигурят прохладни условия и вода за хората, докато регионът е обхванат от силна гореща вълна.

Според прогнозите температурите в Кумамото може да достигнат и до 39 градуса през следващите дни. Властите призоваха и оцелелите, и спасителните екипи да вземат мерки срещу топлинен удар.

В сряда японският министър на отбраната Шинджиро Коидзуми обяви доставката на 300 климатика за Кумамото, като 150 от тях са предназначени за евакуационните центрове.

Около 9000 японци, принудени да напуснат домовете си, са настанени в убежища. А до вчера повече от 30 000 домакинства са били без електричество. Над 100 вторични труса са регистрирани след първото земетресение. Много жители решили да спят в колите си, защото ги било страх от нови трусове.

Хиляди участват и в спасителните операции. Много от тях претърсват отломките на търговския център Aeon в град Кашима - една от най-тежко засегнатите сгради, където част от втория етаж се е срутила. Около час след първия трус в търговския център е станала и експлозия.

Президентът на Aeon заяви, че сигурно е гръмнал газов котел, но причината за инцидента все още се разследва.

Кафене за котки в търговския център пък съобщи в сряда, че всичките му 25 котки, останали вътре по време на хаоса след земетресението, вече са спасени.

Засегнатият от труса Aeon бе отворен отново едва миналия месец след мащабно обновяване. Преди това той пострада тежко и при поредицата силни земетресения през април 2016 г., при които в региона загинаха 278 души.

Спасители претърсват и фабриката на Nippon Paper в град Яцуширо, където най-малко петима са загинали, след като част от сградата се е срутила при земетресението.

Според информацията, с която спасителите разполагат, 11 са били затрупани в сградата, като 7 от тях са били спасени до момента. Това съобщи компанията в изявление в сряда.

Земетресението, чийто епицентър е бил на малка дълбочина от 10 км, бе усетено жителите в цялата префектура Кумамото.

Според експерти трусът е причинен от разлом, който е останал неразкъсан след земетресенията от 2016 г. Тогава две земетресения от 6,5 и 7,3 по Рихтер удариха региона през два дни и отнеха живота на над 270 души.

Според експертите тези земетресения са били свързани с разломните зони Футагава и Хинагу.

А земетресението от вторник е произлязло от неразрушен участък от разломната зона Хинагу, заяви пред обществената телевизия NHK Сакай Шиничи, професор в Института за изследване на земетресенията към Токийския университет.

Професорът по сеизмология Шинджи Тода също така заяви пред информационната агенция „Киодо", че земетресенията от 2016 г. са „причинили значително напрежение и натоварване, което този път е довело до движения по част от разломната зона Хинагу".

Хироко Огата, 75-годишна собственичка на ресторант в град Яцуширо, разказа пред BBC, че когато трусът започнал, се скрила под маса в заведението си, докато всичко около нея се тресяло силно.

„Живея тук от 75 години, но никога не съм преживявала толкова силно земетресение. Мислех, че ще умра", разказа тя.