Американската армия използва за първи път "Чука на Господ"

Системата вреди на комуникационните и навигационните сигнали на вражеските оръжия

Тествана е на море в средата на юли

Американската армия разкри, че е тествала нова военна система във войната с Близкия изток. В неделя оттам обясниха, че въпросната система е създадена, за да разбърква секретно навигационните сигнали, използвани от вражеските прецизни оръжия. По този начин системата пречи на противниците да поразяват точно цели от големи разстояния, като същевременно избягват възможността да бъдат открити.

Наречена "Чука на Господ", иновацията бе тествана за пръв път в средата на месеца, край западното крайбрежие на САЩ. Това стана по време на експеримента Project Convergence Capstone 6 (PC-C6), съобщава Fox News.

Докато подобни сухопътни машини са били демонстририрани и ползвани през последните 2 г., експериментът отбелязва официалния дебют на военноморския вариант, обясняват от US армията.

Предполага се, че преносимата система за нарушаване на сигнала може да "заслепи" врага за няколко прецизни оръжия, включително далекобойна артилерия, управляеми и крилати ракети.

Специфичното при "Чука на Господ", е че радиосигналите блокират тези за позициониране, навигация и време (PNT), включително спират и данните от GPS. Именно на тях разчитат прецизните оръжия, за да се ориентират точно и да открият целта си.

Без данните за позиция, навигация и време, точността на оръжията пада драстично, което пък създава по-голяма вероятност за забавени мисии и изпуснати цели. Освен това системата създава и устойчива комуникационна мрежа, която позволява на приятелските сили да не губят връзка, въпреки заглушаването на техниката.

"Чука на Господ" свързва комуникационните устройства на военните, за да може да продължат "да стрелят, да се движат и да комуникират", дори докато действат при влошени условия.

Официални представители на американската армия казват, че експериментът със системата е показал, че тя може да бъде успешно изстреляна, управлявана и възстановена в реални морски условия.

Тестването й събра представители на армията, на Военноморските и космическите сили, заедно с военни от Космическите сили на САЩ в Тихоокеанския регион, военноморската база "Сан Диего" и Командването на космическата и противоракетната отбрана на САЩ. Целта е била да се интегрират космически, кибер и конвенционални възможности по време на учението. At Project Convergence Capstone 6, @USArmy, @USNavy and @USSpaceForce tested Hammer of the Gods. Joint experimentation is how we prepare for future fights, integrating space, cyber and conventional forces to operate as one team in contested areas.

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Отношенията между Иран и САЩ рязко се влошиха в края на февруари, когато Вашингтон и Израел започнаха мащабна военна операция срещу ирански ядрени и военни обекти. Техеран отвърна с ракетни удари срещу американски бази в Близкия изток и затвори Ормузкия проток, което доведе до най-сериозната ескалация между двете държави от десетилетия.

През април беше постигнато временно примирие и бяха направени опити за възобновяване на преговорите, но те не доведоха до трайно споразумение.

През юли напрежението отново се изостри, след като примирието се разпадна и САЩ и Иран подновиха военните действия, докато дипломатическите усилия с посредничеството на Оман продължават без окончателен резултат.

На азиатските търговски борси бе регистрирано поевтиняване на петрола, след като бяха отбелязали рязък скок.

Фючърсите на сорта Брент поевтиняват с 51 цента, или 0,56 на сто, до 90,23 долара за барел към 8:30 българско време. Американският лек суров петрол понижи цената си с 46 цента, или 0,54 на сто, до 84,06 долара за барел.

Вчера сортът Брент поскъпна със 7,91 на сто, а американският лек суров петрол - с 6,56 на сто, което беше едно от най-големите еднодневни повишения от началото на войната с Иран. Така пазарът заличи спада от около 5 на сто, отчетен ден по-рано след краткото затишие във военните действия.

Новият скок в цените беше предизвикан от изявление на президента на САЩ Доналд Тръмп, който заплаши Иран с „много тежък" ответен удар след ракетната атака срещу американска база в Йордания. Междувременно въоръжените сили на САЩ обявиха, че са приключили поредната вълна от въздушни удари срещу Иран. В изявление на Централното командване на въоръжените сили на САЩ (CENTCOM) се посочва, че тази нощ са били поразени „десетки" цели в Ислямската република.

Ден по-рано САЩ и Саудитска Арабия нанесоха въздушни удари срещу подкрепяни от Иран въоръжени групировки в Ирак. Това е първият случай, в който Саудитска Арабия публично се присъединява към американски военни действия в отговор на нападения срещу нейни петролни съоръжения.

Въпреки почти пълното затваряне на Ормузкия проток доставките от региона продължават. По оценки на „Ристад Енерджи", около 13 милиона барела суров петрол дневно все още достигат международните пазари.

След като подкрепяните от Иран хути в Йемен наложиха морска блокада в Червено море и нарушиха корабоплаването през пролива Баб ел-Мандеб, част от доставките, особено с танкери, свързани с Китай, продължават да преминават.