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Мъж е признат за виновен в тероризъм заради нападението с нож срещу Салман Рушди

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Съдебните заседатели признаха 28-годишния Хади Матар за виновен и в тероризъм, заради нападението с нож сещу Салман Рушди. СНИМКА: СТОПКАДЪР ОТ БНТ Снимка: БНТ

Мъж беше признат за виновен по федерални обвинения в тероризъм заради нападението с нож срещу писателя Салман Рушди през 2022 г., който от десетилетия е обект на смъртна заплаха заради романа си „Сатанински строфи“, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Съдебните заседатели признаха Хади Матар за виновен по всички обвинения срещу него, включително за извършване на акт на международен тероризъм.

28-годишният Матар вече изтърпява 25-годишна присъда в щатски затвор в Ню Йорк, след като беше осъден за опит за убийство за нападението, извършено през август 2022 г. на сцената на амфитеатър. Федералната присъда предвижда възможност за доживотен затвор.

Рушди, който се готвел да говори за безопасността на писателите, беше ранен 15 пъти пред шокираната публика. Той получи тежки наранявания и загуби зрението с дясното си око.

Съдебните заседатели признаха 28-годишния Хади Матар за виновен и в тероризъм, заради нападението с нож сещу Салман Рушди. СНИМКА: СТОПКАДЪР ОТ БНТ

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