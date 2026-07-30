Оранжев и червен код за опасност от пожари в Словения

Оранжев и червен код за опасност от пожари е обявен за края на тази седмица на територията на цяла Словения, предава агенция СТА, съобщи БТА.

Червен код за много висока опасност от пожари е обявен в районите на Копер, Сежана, Дивача, Хърпеле-Козина, Комен, Нова горица, Мирен-Костаневица и Ренче-Вогърско. В останалата част на страната е обявен оранжев код за висока опасност от пожари.

В цялата страна е забранено на открито да се пали огън и да се изхвърлят горящи или други предмети или вещества, които могат да причинят пожар. Също така е забранено и горенето навън, паленето на огън в райони в близост до инфраструктурни съоръжения, паленето на огньове, използването на предмети, устройства или извършването на дейности, които могат да причинят пожар извън населени места, както и пускането на фойерверки.

Инспекторатът на Република Словения за защита от природни и други бедствия и полицията ще осъществяват по-строг надзор по време на обявения много висок и висок пожарен риск за околната среда, съобщиха от институцията.

Агенцията по околна среда на Република Словения (АРСО) също предупреди, че топлинното натоварване ще се увеличи към края на седмицата. Най-високият, червен код на предупреждение е издаден за края на седмицата за югозападната част на страната, където температурите ще достигнат до 39 градуса по Целзий при слаб вятър. Вятърът ще окаже значително влияние върху топлината и риска от пожар за околната среда.

AРСО затегна нивото на предупреждение за времето за следващите дни. Най-високата дневна температура днес ще бъде от 31 до 36 градуса, като след това се очаква да бъде с няколко градуса по-висока всеки ден. Съответно, нивото на предупреждение за жеги ще се увеличава всеки ден в отделни региони.

В момента е в сила оранжев код за югоизточната и централната част на Словения, а в петък оранжевият код ще важи за цялата страна поради високи температури. В събота и неделя червен код е обявен за югозападната част на страната.

Универсалният термален климатичен индекс, който е един от показателите за топлинното натоварване на човешкото тяло, ще бъде най-висок в района на Горишка и долината Випава през уикенда. Високи температури ще бъдат отчетени и на други места в Словения, особено в югозападната част на страната и в Централна Словения. Днес се очаква топлинното натоварване да се увеличи в средата на деня и следобед, съобщават от АРСО, цитирани от СТА.