Вестник „Миллиет“: Турските инвеститори, които не могат да получат виза за Шенген, си купуват недвижим имот

Турският вестник „Миллиет“ разглежда все по-проблематичното получаване на шенгенска виза от страна на турските граждани и в частност – за представителите на бизнеса които за улеснение на пътуванията си зад граница все по-често прибягват до закупуване на имот в чужбина, информира БТА.

Кубилай Яъз Иит, директор на международна консултантска фирма, работеща в областта на инвестиционно базираните разрешения за пребиваване (т.нар. златни визи) и второ гражданство, обобщава пред вестника набиращата популярност тенденция с думите: „Тези, които не могат да получат виза, си купуват недвижим имот“.

Наблюденията му сочат, че „по-голямата част от инвеститорите не мечтаят да се преместят трайно в Европа. Основната цел е да могат да пътуват свободно в рамките на Шенгенското пространство, да улеснят международния си бизнес и да отворят алтернативна врата за образованието на децата си“, споделя пред вестника той.

Според него приоритетно предпочитана страна сред клиентите му е Гърция, а за това има редица причини, като липса на езикови изисквания, сравнително нисък инвестиционен праг, започващ от 250 000 евро, възможност за получаване на право на пребиваване чрез закупуване на недвижими имоти и бюрократична бързина на процеса. Иит посочва също, че най-голямото търсене е за проекти в столицата Атина.

„Правата на пребиваване не са единственият фактор, влияещ върху решенията на инвеститорите“, информира „Миллиет“ и допълва, че "фактът, че закупените имоти осигуряват доход от наем в чуждестранна валута, също е важна причина за избора им“.

Според вестника по-голямата част от заявленията са от лекари, бизнесмени и висши ръководители на възраст 35-55 години. „Накратко, за много турски инвеститори днес закупуването на къща в Европа не е просто инвестиция в недвижими имоти, а силен резервен план срещу визовата несигурност“, добавя изданието.

Турското Министерство на външните работи предприема стъпки за улесняване на кандидатстването за шенгенски визи за турски граждани, допълва вестникът в заключение.