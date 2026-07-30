Френската икономика с 0,2% ръст през второто тримесечие

Икономиката на Франция е нараснала с 0,2 на сто през второто тримесечие, подкрепена най-вече от износа и лекото възстановяване на потреблението на домакинствата. Това съобщи днес Националният институт за статистика и икономически проучвания Инсее (Insee), цитиран от Франс прес, публикувайки първата си оценка за периода, информира БТА.

Това увеличение на брутния вътрешен продукт (БВП) за тримесечието между април и юни, което се случва на фона на силно несигурната международна обстановка, е по-малко от прогнозата на Инсее. Институтът очакваше растеж от 0,3 на сто след спад от 0,1 на сто през първото тримесечие.

Растежът от 0,2 на сто обаче в в съответствие с прогнозите на „Банк дьо Франс“ (Banque de France).

Крайното вътрешно търсене на стоки и услуги (без отчитане на промените в запасите) отново отбеляза ръст. То е допринесло за увеличението на БВП с 0,1 процентни пункта, след като през първото тримесечие е оказало отрицателно влияние от 0,2 процентни пункта.

Потреблението на домакинствата, традиционен двигател на икономическия растеж, се е увеличило с 0,2 на сто след спад от 0,3 на сто през първите три месеца на годината благодарение на по-високото потребление на промишлени стоки и услуги. В същото време домакинствата са потребили по-малко хранителни продукти и значително по-малко рафинирани петролни продукти и енергия.

Потреблението на държавната администрация също се е увеличило (0,4 на сто спрямо 0,3 на сто).

Общото производство на стоки и услуги се е възстановило през тримесечието, отчитайки ръст от 0,3 на сто, след като през предходното тримесечие е останало без промяна. Производството в преработващата промишленост е забавило значително темпа си (0,1 на сто спрямо 0,5 на сто), а пазарните услуги (без строителството) са ускорили растежа си (0,6 на сто спрямо 0,1 на сто предходното тримесечие).

Външната търговия е допринесла положително за икономическия растеж (0,6 процентни пункта след спад от 0,8 процентни пункта през първото тримесечие). Износът е регистрирал значително възстановяване, като е нараснал с 2,6 на сто след спад от 3,1 на сто през първите три месеца на годината.

За сметка на това приносът на изменението на запасите към динамиката на БВП е отрицателен (-0,6 процентни пункта след +0,9 процентни пункта през първото тримесечие). Запасите са произведените, но все още непродадени стоки в края на даден период.