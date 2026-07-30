Флорентински монаси откриха рецепта от XIX век за кока-кола

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Монаси от манастира „Свети Марко“ във Флоренция съобщиха, че са открили рецепта от средата на XIX век за напитка, която според тях може да се смята за предшественик на съвременните безалкохолни напитки тип кола, предаде ДПА, съобщи БТА.

Откритието е направено по време на подреждане на архивите на манастирската аптека. Доминиканският монах Мануел Русо разказва, че сред документите е намерена избледняла реклама на „подсилващ винен еликсир“, приготвян от листа от кока и ядки от дърво от рода кола. По думите му напитката е била сред най-търсените продукти на аптеката по онова време.

Рекламата описва еликсира като тоник за облекчаване на физическо и психическо изтощение, главоболие и слабост, свързани с напреднала възраст или прекомерно натоварване.

Според запазената рецепта за приготвянето му са били необходими 30 грама ядки от кола, 10 грама боливийски листа от кока и един литър алкохолна смес. Архивните документи сочат, че мисионери са донесли суровините в Тоскана от Южна Америка.

Според общоприетата история на напитката „Кока-Кола“ американският фармацевт Джон Пембъртън създава през 1886 г. тоника Pemberton's French Wine Coca, който също съдържа листа от кока и ядки от кола. След въвеждането на ограничения върху алкохола той заменя виното с вода и захарен сироп, което поставя началото на напитката „Кока-Кола“.

Новооткритата тосканска рецепта предхожда изобретението на Пембъртън с няколко десетилетия. Въпреки това Мануел Русо подчертава, че няма доказателства за пряка връзка между манастирската напитка и по-късно създадената „Кока-Кола“.

Точната рецепта на „Кока-Кола“ и до днес остава една от най-емблематичните търговски тайни в света, отбелязва още ДПА.