Евакуации от Крит и Лесбос заради горски пожари, загинал е пожарникар на п-в Пелопонес (Снимки)

Мощни ветрове продължиха да разпалват горски пожари в южната част на остров Крит и на североизточния егейски остров Лесбос в Гърция днес сутринта, съобщи електронното издание на вестник „Катимерини“, информира БТА.

Най-големият пожар гореше близо до селата Крия Вриси, Орне и крайбрежния курорт Агия Галини в района на Ретимно на остров Крит. В борбата с пожарите участваха противопожарни самолети, наземни екипи, доброволци и общински водоноски, а силните ветрове усложниха усилията за овладяване на пламъците.

Двама пожарникари загинаха в района вчера, след като бяха блокирани в превозното си средство от огромни пламъци, припомня „Катимерини“. СНИМКА: Ройтерс

Заместник-префектът на региона Ретимно Мария Лион, цитирана от Франс прес, съобщи, че около 8000 души са били евакуирани в сряда вечерта заради пожарите.

Пламъците са унищожили домове, стопански постройки и са убили добитък, но точният мащаб на щетите остава неизвестен, докато пожарът не бъде овладян, каза тя.

Говорител на бреговата охрана заяви пред АФП, че четири кораба, включително един от Европейската агенция за гранична и брегова охрана „Фронтекс“ (Frontex), са разположени край Агия Галини, за да съдействат за евакуационните операции, ако е необходимо.

По информация на Франс прес трети пожарникар също е загинал, докато е участвал в гасене на пожар близо до Гитио на полуостров Пелопонес. СНИМКА: Ройтерс

„Катимерини“ информира, че, след като чрез гръцката система за предупреждение 112 е издала спешен сигнал, в сряда вечерта властите са евакуирали Агия Галини. Евакуацията е включвала чуждестранни туристи, отседнали в морския курорт, а седем линейки са били в готовност, докато Асоциацията на хотелиерите в Ретимно провери за налични места за настаняване на евакуираните, ако е необходимо.

В Крит днес е в сила предупреждение за много висок риск от горски пожари. Според Костас Лагувардос, директор на изследванията в Националната обсерватория в Атина, поривите на вятъра са достигали до 125 километра в час в южната част на Ретимно. Той заяви, че се очаква силните ветрове да продължат през целия ден. СНИМКА: Ройтерс

Друг горски пожар продължи да бушува близо до Пломари на Лесбос, където пожарникарите бяха подкрепени от въздушни сили и общински екипи. Полицията и бреговата охрана останаха в готовност заради много високия риск от горски пожари вследствие на силните ветрове.

Дим от пожарите в Крит, комбиниран с пушек, носещ се от горски пожари близо до Дарданелите в Северозападна Турция, се е разпространил чак до района на Атина, според „АтмоХЪБ“ (AtmoHUB). Службата за атмосферно моделиране заяви, че димът над Атика се движи на по-голяма надморска височина и не се очаква да повлияе значително на качеството на въздуха на нивото на земята.