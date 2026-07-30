Старите гръцки лични карти няма да важат за пътуване в чужбина от 3 август

От 3 август 2026 г. старите сини гръцки лични карти вече няма да могат да се използват като документ за пътуване в чужбина. Те обаче ще останат валидни за идентификация и извършване на различни операции на територията на Гърция до 25 септември 2027 г.

Това уточни главният секретар на гръцкото Министерство на вътрешните работи Атанасиос Балербас. Гражданите, които притежават валиден паспорт, ще могат да пътуват безпроблемно, дори ако все още не са издали нова лична карта.

Новите гръцки лични карти съдържат биометрични данни, подобни на включените в паспортите. Това позволява електронната им проверка на граничните пунктове в съответствие с европейските изисквания. Срокът им на валидност е 10 години.

Издаването и получаването на нова лична карта отнема до седем работни дни. В някои големи градове обаче се наблюдават затруднения при намирането на свободни часове, докато в по-малките населени места записването е по-лесно.

Гражданите, получили нова лична карта преди въвеждането на персоналния номер, не е необходимо да я подменят незабавно. Номерът ще бъде добавен при следващото ѝ подновяване.

При загуба на новата карта дигиталната лична карта в приложението Gov.gr Wallet може да се използва за идентификация и услуги в Гърция. Тя обаче все още не се признава за документ за пътуване в чужбина, поради което е необходимо издаването на нов физически документ.