Въздушна тревога към жителите на окръг Тулча в Румъния заради дрон до границата с Украйна

Министерството на националната отбрана на Румъния засече дрон в непосредствена близост до границата с Украйна, съобщават от ведомството на официалната си страница в социалната мрежа Фейсбук, информира БТА. Въздушната цел е била открита около 8,50 ч.

Дронът не е навлязък в румънското въздушно пространство.

Въздушната тревога е приключила в 9,37 ч. Въпреки това жителите на северната част на румънския окръг Тулча получиха предупредително съобщение чрез системата Ро-Алърт (Ro-Alert) за възможност от падащи от въздуха обекти.

В сряда Министерството на националната отбрана на Румъния отново засече група дронове в непосредствена близост до границата с Украйна. Два изтребителя F-16 са били вдигнати от 86-а авиобаза Борча в 10,57 ч местно (и българско) време, за да наблюдават ситуацията.

Румъния, която е член на ЕС и НАТО, има 650-километрова сухопътна граница с Украйна. Откакто Русия започна да атакува украинските пристанища на река Дунав, няколко пъти дронове нарушават румънското въздушно пространство, припомнят местните и световните агенции.

През последните дни румънски пилоти на изтребители F-16 свалиха три дрона, навлезли в румънското въздушно пространство: един в окръг Бузъу (в петък), един в делтата на Дунав (в събота) и друг над Черно море (в неделя). След тези многократни инциденти руският посланик в Букурещ беше извикан в Министерството на външните работи, където му бяха показани фрагменти от дрон с надписи на руски език. Друг служител на мисията на Руската федерация в Букурещ бе обявен за персона нон грата в Румъния.

Румънският външен министър Оана Цою обяви, че Румъния може да поиска консултации по чл. 4 в НАТО заради инцидентите с дронове.