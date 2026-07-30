ЕС поставя допълнителни условия за отпускането на 8,3 млрд. евро на Украйна

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Съветът на ЕС въвежда допълнителни изисквания за предоставянето на 8,3 млрд. евро на Украйна през тази година.

Условията са предложени от Европейската комисия и предвиждат Киев да предприеме допълнителни реформи в областта на върховенството на закона и борбата с корупцията. Украйна ще трябва да ги изпълни, преди да получи следващите плащания от ЕС.

През 2024 г. Европейският съюз реши да предостави на Украйна до 2027 г. над 50 млрд. евро под формата на безвъзмездни средства и заеми в подкрепа на възстановяването на страната.

Досега по механизма са изплатени 6 млрд. евро, предоставени са 1,89 млрд. евро предварително финансиране и са извършени седем превода на обща стойност близо 22 млрд. евро, се посочва в съобщението, цитирано от БТА.