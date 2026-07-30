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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23308609 www.24chasa.bg

Близо 10 000 души са починали заради жегите в Германия

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Под площад „Щахус“, един от най-известните в Мюнхен, има система за районно охлаждане, която градската управа използва, за да понижи температурата в обществени сгради. СНИМКА: РОЙТЕРС

Близо 10 000 смъртни случая в Германия от началото на годината се свързват с високите температури, показва оценка на Националния институт по обществено здраве „Роберт Кох", цитирана от ДПА и БТА.

Според седмичния доклад на института до 19 юли в страната са регистрирани 9800 смъртни случая, свързани с горещините. Броят им надхвърля отчетеното за всяка отделна пълна година от 2016 г. насам.

Най-голям е делът на починалите сред хората на възраст над 75 години, посочва институтът, цитиран от Ройтерс.

Германия преживя няколко горещи вълни през това лято, а в края на юни беше подобрен националният температурен рекорд.

Данните на института показват, че смъртността нараства значително през седмиците със средна температура над 20 градуса.

„Поради това очакваме горещите вълни през това лято също да доведат до повишаване на смъртността", се посочва в доклада.

Под площад „Щахус“, един от най-известните в Мюнхен, има система за районно охлаждане, която градската управа използва, за да понижи температурата в обществени сгради. СНИМКА: РОЙТЕРС

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