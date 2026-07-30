Най-високият мост в света става дестинация от световна класа за екстремни спортове

Най-високият мост в света „Хуадзян каньон" държи световния рекорд в две величини: основният му пролет е 1420 метра, а височината от мостовото платно до повърхността на водата е 625 метра. Поради тази причина проектантите му се гордеят, че това е най-дългият и най-високият мост в планински район в света.

След повече от три години строителство в провинция Гуейджоу, мостът официално беше отворен за движение на 28 септември 2025 г. с обща дължина 2890 метра.

Значението на моста „Хуадзян каньон" се простира отвъд простото улесняване на транспорта или поставянето на нови световни рекорди. Той се явява и нов еталон за инициативата на Гуейджоу за „интеграция на мостовете и туризма", като активно се позиционира като „първа туристическа дестинация в югозападната част на Гуейджоу" и „дестинация от световна класа за екстремни спортове в каньони". СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

От откриването си мостът бързо се превърна в още една популярна забележителност на културната туристическа карта на Гуейджоу. Това се дължи на неговите впечатляващи инженерни постижения и редица нови преживявания, включително скокове от голяма височина, парапланеризъм, въздушни люлки и кафене на нивото на облаците. От деня на откриването туристическата зона на моста „Хуадзян каньон" е посрещнала над 1,3 милиона посетители. По-важното е, че селата около моста, които някога бяха дълбоко скрити в пролома, отвориха вратата към ново развитие.

В момента мостът преобразява пейзажа. Преди това местните културни и туристически ресурси са ограничени от транспортни бариери, които пречеха на посетителите да достигнат до района. Сега мостът улеснява потока на хора, стоки, капитали и информация, като предоставя безпрецедентни възможности за развитие. Той се превърна в „златен коридор" за растеж на туризма, като много селяни отвориха къщи за нощувки и ресторанти в живописната зона на моста и околностите му, възползвайки се от туристическата индустрия.

Гуейджоу, благословен с уникални планински пейзажи, е построил до момента над 32 000 моста, като приблизително половината от 100-те най-високи моста в света се намират в неговите граници. Тези модерни съоръжения преодоляват природни бариери и свързват бреговете на дълбоки клисури, печелейки похвали от интернет потребителите, които отбелязват, че „само мостовете в Гуейджоу могат да надминат мостовете в Гуейджоу". В резултат на това провинцията е получила прозвището „световният музей на мостовете". СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

От най-дългите и най-големите до най-високите, мостовете в Гуейджоу непрекъснато чупят рекорди, като същевременно са пионери в един отличителен модел на мостов туризъм. Чрез интегрирането на етническата култура, природните пейзажи и екстремните спортове, те привличат посетители, стимулират потреблението и разпространяват културното наследство, като формират ключова връзка в пътя на Гуейджоу към превръщането му в туристическа дестинация от световна класа.