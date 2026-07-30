Предполагаеми човешки останки са открити в поле в Косово

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Предполагаеми човешки останки са открити в поле край град Раховец в Югозападно Косово, съобщиха вестник „Коха диторе" и порталът „Телеграфи", позовавайки се на косовската полиция.

На находката се натъкнал косовски гражданин, докато вървял през полето. Предполага се, че останките са били донесени или извадени на повърхността от наводненията в района.

Полицейски екипи са прибрали останките, които ще бъдат подложени на съдебномедицинска експертиза. По случая се води разследване.

Според „Телеграфи", цитиран от БТА, останките са открити вчера следобед.