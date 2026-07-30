Предполагаеми човешки останки са открити в поле в Косово

Предполагаеми човешки останки са открити в поле край град Раховец в Югозападно Косово, съобщиха вестник „Коха диторе" и порталът „Телеграфи", позовавайки се на косовската полиция.
На находката се натъкнал косовски гражданин, докато вървял през полето. Предполага се, че останките са били донесени или извадени на повърхността от наводненията в района.
Полицейски екипи са прибрали останките, които ще бъдат подложени на съдебномедицинска експертиза. По случая се води разследване.
Според „Телеграфи", цитиран от БТА, останките са открити вчера следобед.