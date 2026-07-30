Рекордно ниското ниво на Дунав спря и втори реактор на АЕЦ „Черна вода"

И двата реактора на румънската АЕЦ „Черна вода" са спрени заради рекордно ниското ниво на река Дунав. Втори енергоблок е изключен контролирано снощи – ден след спирането на Първи реактор, съобщиха от Министерството на енергетиката на Румъния.

Едновременното спиране на двата енергоблока е прецедент в историята на централата. Мярката е превантивна и цели да предпази от повреда трите основни охлаждащи помпи, чийто ремонт би отнел месеци.

АЕЦ „Черна вода" обичайно произвежда около 20 процента от електроенергията в Румъния. За да компенсира недостига, увеличен и от засиленото използване на климатици през горещините, страната ще разчита на по-голямо производство от газови електроцентрали и на внос на ток.

Според премиера в оставка Илие Боложан спирането на Втори реактор ще се отрази на националната енергийна система, особено във вечерните пикови часове между 20:00 и 23:00 часа. Той обаче увери, че засега няма риск за битовите потребители и икономиката, а цените остават непроменени заради сключените дългосрочни договори за годината.

Боложан, който временно ръководи и Министерството на енергетиката, посочи, че през предишни години по това време дебитът на Дунав е бил между 3900 и 4500 кубични метра в секунда. Сега той е спаднал до 1600 кубични метра в секунда и продължава да намалява.

Централата използва вода от басейн, захранван от Дунав. Когато водното ниво падне под два метра, охлаждащите помпи трябва да бъдат спрени, обясни премиерът в оставка, съобщи БТА.