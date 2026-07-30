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КМГ: Боксофисът в Китай надмина 22 милиарда юана през тази година

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Според интернет платформи общият боксофис в Китай, включително предварителни продажби, надмина 22 милиарда юана през тази година. „Пегас 3", „Момичетата от конфу" и „Писмо до баба" в момента се намират на първите 3 места в класацията.

На 1 юни започна летния филмов сезон, оттогава над 120 китайски и чуждестранни филма, покривайки различни жанрове като исторически, комедийни, екшън, анимационни, научнофантастични, радват кинофеновете в Китай. Боксофисът през това лято вече надмина 6,2 милиарда юана. Най-касовите филми са „Момичетата от конфу" с приходи от 2 милиард юана, а „Всички желания се сбъдват" събра над 900 милиона юана.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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