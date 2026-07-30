КМГ: Политбюро на ЦК на ККП проведе заседание по настоящата икономическа ситуация

Политбюро на ЦК на ККП проведе заседание на 30 юли и реши да проведе 5-ия пленум на 20-ия Централен комитет на ККП в Пекин през октомври тази година. Основният дневен ред на пленума ще бъде проучването на няколко основни въпроса за цялостното и строго партийно управление. На днешното заседание беше анализирана настоящата икономическа ситуация и беше разгърната икономическата работа през втората половина на годината. Генералният секретар на ЦК на ККП Си Дзинпин води заседанието.

Участниците в заседанието стигнаха до извода, че от тази година китайската икономика показва тенденция на развитие, набира нова скорост и има отлична структура. В същото време трябва да се отдаде голямо значение на сложните предизвикателства в икономическата дейност, да се изгради доверие, да се използват ефективно различни възможности и предимства и да се насърчи качественото развитие. На срещата беше подчертана необходимостта от ефективно разширяване на вътрешното търсене и използване на потенциала за потребление на услуги. Необходимо е да се разшири пространството за взаимноизгодно международно икономическо и търговско сътрудничество, да се подобрят системата за управление на чуждестранните инвестиции и системата за комплексно обслужване в чужбина, активно да се привлича и използва чуждестранен капитал.