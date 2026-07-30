Китай ще развива съвместни археологически инициативи и ще насърчава възстановяването на културни реликви

Китай ще разшири съвместните археологически инициативи в регионите, където се говори австронезийски език, в районите отвъд Хималаите, както и по коридорите по „Пътя на коприната" и „Морския път на коприната", според план, очертаващ развитието на културното наследство на страната до 2030 г.

Публикуван в сряда от Националната администрация за културно наследство, планът има за цел да укрепи методите, използвани за проследяване на китайски културни артефакти в чужбина, и да ускори усилията за възстановяване на изгубени културни реликви.

Той също така насърчава по-голямо участие на Китай в управлението на световното културно наследство и разширяване на международните партньорства, включително нови споразумения за сътрудничество в областта на опазването с повече страни по целия свят.

До 2030 г. ще бъдат създадени пет нови национални парка с археологически обекти, с което общият им брой в страната ще достигне 70.