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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23308723 www.24chasa.bg

Китай ще развива съвместни археологически инициативи и ще насърчава възстановяването на културни реликви

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китай ще разшири съвместните археологически инициативи в регионите, където се говори австронезийски език, в районите отвъд Хималаите, както и по коридорите по „Пътя на коприната" и „Морския път на коприната", според план, очертаващ развитието на културното наследство на страната до 2030 г.

Публикуван в сряда от Националната администрация за културно наследство, планът има за цел да укрепи методите, използвани за проследяване на китайски културни артефакти в чужбина, и да ускори усилията за възстановяване на изгубени културни реликви.

Той също така насърчава по-голямо участие на Китай в управлението на световното културно наследство и разширяване на международните партньорства, включително нови споразумения за сътрудничество в областта на опазването с повече страни по целия свят.

До 2030 г. ще бъдат създадени пет нови национални парка с археологически обекти, с което общият им брой в страната ще достигне 70.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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