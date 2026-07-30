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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23308738 www.24chasa.bg

КМГ: Търговското министерство на Китай представи напредъка в последните консултации с ЕС

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На редовната пресконференция на китайското Търговско министерство на 30 юли говорителят Хъ Ядун заяви, че на първата среща по механизма за консултации на търговията между Китай и ЕС двете страни са постигнали консенсус по новата позиция за „стабилно балансирано ключово търговско партньорство между Китай и ЕС" и са се уговорили за втората среща на механизма за консултации през тази есен.

Хъ Ядун заяви, че работните екипи на Китай и ЕС вече са провели по над 20 кръга преговори, като четирите работни групи са осъществили задълбочен и професионален обмен по взаимните икономически и търговски искания. Китайската страна изрази готовност да продължи да поддържа чести контакти с европейската страна, за да се запазят стабилността и балансът в отношенията между Китай и ЕС като ключови търговски партньори.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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