КМГ: Търговското министерство на Китай представи напредъка в последните консултации с ЕС

На редовната пресконференция на китайското Търговско министерство на 30 юли говорителят Хъ Ядун заяви, че на първата среща по механизма за консултации на търговията между Китай и ЕС двете страни са постигнали консенсус по новата позиция за „стабилно балансирано ключово търговско партньорство между Китай и ЕС" и са се уговорили за втората среща на механизма за консултации през тази есен.

Хъ Ядун заяви, че работните екипи на Китай и ЕС вече са провели по над 20 кръга преговори, като четирите работни групи са осъществили задълбочен и професионален обмен по взаимните икономически и търговски искания. Китайската страна изрази готовност да продължи да поддържа чести контакти с европейската страна, за да се запазят стабилността и балансът в отношенията между Китай и ЕС като ключови търговски партньори.