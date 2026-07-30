Пожари обхванаха Великобритания, евакуирани са туристи (Видео)

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Стотици туристи бяха евакуирани, докато пожарникари се борят с мащабни горски пожари в Съфолк и Лондон, съобщава "Дейли мейл".

Обявена е извънредна ситуация, след като вчера около 17:30 ч. на крайбрежието на Съфолк избухна „мащабен пожар, разпространяван от силен вятър" в района на Дънуич Хийт.

Около 70 пожарникари продължават и тази сутрин да се борят със стихията, която вече е обхванала площ, равняваща се на около 14 футболни игрища.

Огънят се разпространява бързо заради сухото време и силните пориви на вятъра, като властите са предприели евакуация на хора от засегнатите райони с цел гарантиране на безопасността им. Пожарните екипи остават на място, за да ограничат разрастването на пламъците.Пожарната служба на Съфолк определи ситуацията като „динамична" и съобщи, че екипите работят усилено, за да защитят крайбрежните ваканционни имоти. Около 200 каравани са били евакуирани през нощта заради разпространяващия се пожар.

Около 48 души, сред които семейства с бебета и домашни кучета, в момента са настанени временно в залата на село Уестълтън, след като са били изведени спешно от домовете си около 23:30 ч.

Туристът Джъстин Норт разказа, че сред евакуираните се усеща „дух на взаимопомощ като по време на криза". По думите му хората са били „просто щастливи, че са в безопасност и са се измъкнали".

Междувременно около 120 пожарникари се бориха вчера с два големи пожара в тревни площи в източен Лондон. В Ромфорд огънят е унищожил около 30 акра пасища, а в Рейнъм пламъците са засегнали още 10 акра.

Великобритания остава в повишена готовност заради опасността от „изключително тежки" горски пожари. Части от страната са силно пресъхнали след седмици на горещо време.

Около половината от територията на Англия е обявена в състояние на суша. В някои райони не е валяло от 43 дни, а температурите отново достигнаха 34 градуса по Целзий вчера.

Седемте области, официално обявени за засегнати от суша, са Лондон и Хартфордшър, долината на река Темза, Източна Англия, Хемпшир и остров Уайт, Девън и Корнуол, Уест Мидландс и Уесекс (включващ Дорсет, Съмърсет, Уилтшър и южен Глостършър).

Властите предупреждават, че сухото време, високите температури и силните ветрове създават сериозен риск от нови пожари в следващите дни.50-годишният рекорд за най-продължителна суша, поставен по време на горещото лято през 1976 г., е на път да бъде надминат заради продължаващото сухо и горещо време във Великобритания.

На фона на покачващите се температури супермаркетите започнаха да въвеждат специални хладилни витрини, подобни на използваните в Средиземноморието. Веригата Waitrose е закупила ново оборудване, което може да работи при външни температури до 48 градуса по Целзий.

В Съфолк жителите и туристите бяха призовани да избягват засегнатия район и да държат прозорците и вратите си затворени заради гъстия дим.

Пожарната служба на Съфолк обяви пожара за голям инцидент заради неговия „мащаб и сложност". Огънят е започнал в сухите тревисти местности близо до Coastguard Cottages — имоти, управлявани от National Trust по крайбрежието на Съфолк — и се разпространява в посока към атомната електроцентрала Sizewell B, която се намира на около 2,5 мили (4 км) разстояние.

Пожарната служба на Съфолк заяви, че към момента няма опасност за ядрената централа Sizewell B заради разстоянието до пожара и посоката на движение на пламъците — на изток.

В изявление в четвъртък сутринта службата посочи:

„В този момент няма риск за Sizewell B поради разстоянието от пожара и посоката, в която той се движи. Ситуацията обаче остава активна и динамична и при необходимост ще бъдат предоставени допълнителни актуализации."

Междувременно друг голям пожар обхвана около 40 акра изсъхнали земеделски площи край Уудъм Ферърс в графство Есекс вчера.

Британските власти предупреждават, че продължаващата суша, екстремните температури и сухата растителност увеличават значително риска от нови горски и полски пожари в страната.Междувременно бяха въведени нови ограничения в района на язовир Довстоун, докато голям горски пожар продължава да бушува в планинската местност.

Мащабният пожар край Грийнфийлд, в района на Олдъм, гори от събота, 11 юли, и все още е обявен за голям инцидент. Пожарникарите от Службата за пожарна и спасителна дейност на Голям Манчестър продължават да се борят и с друг пожар в района на Суайншоу.

Екипите работят по овладяването на отделни огнища при „сухи и изключително трудни условия". Заради сериозната ситуация около популярната природна зона общинските власти в Олдъм въведоха допълнителни мерки за безопасност.

Достъпът до язовир Довстоун вече е напълно затворен за посетители.

Временни ограничения за движението също са въведени, като достъпът е разрешен единствено за аварийните служби и местните жители.

В съобщение в социалните мрежи в сряда вечерта община Олдъм заяви:

„Заради продължаващия голям инцидент край язовир Довстоун са въведени временни ограничения за движението, за да могат аварийните екипи да реагират безопасно.

Достъпът до Довстоун е затворен за обществеността. В района могат да влизат само аварийни служби и жители.

Моля, не пътувайте до района и не паркирайте по околните пътища или на паркинга, тъй като това може да блокира достъпа на аварийните автомобили и специализираната техника. Обществените пешеходни маршрути в засегнатата зона също са затворени до 31 август.

Благодарим ви за търпението и съдействието, докато аварийните служби продължават работата си."

Властите предупреждават, че продължаващото сухо време и високите температури създават сериозни условия за разпространение на нови пожари в различни части на Великобритания.