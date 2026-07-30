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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23308766 www.24chasa.bg

КМГ: Пекин разкритикува Вашингтон за налагането на търговска бариера в областите на роботиката и инверторите за електроенергия

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 28 юли Федералната комисия по комуникациите на САЩ (FCC) обяви, че включва чуждестранно произведени инвертори за електроенергия и съвременно роботизирано оборудване в „списъка на забранените продукти", като съответните нови модели продукти няма да получат сертификационно разрешение от FCC и няма да се продават на американския пазар.

Коментирайки това, говорител на Министерството на търговията на Китай заяви, че роботите и инверторите за електроенергия са обичайни международни стоки, от чиято търговия се възползват всички страни, включително и САЩ. Американската страна разширява прекомерно понятието за национална сигурност, без да се съобразява със силните призиви на индустрията в Китай и САЩ, използва административна сила, за да се намесва изкуствено в нормалните търговски сделки и търговските отношения между предприятията и продължава да насърчава „разкъсването на връзките и веригите".

Тази практика вреди на другите, без да носи полза и за самите САЩ, и представлява типичен пример за изкривяване на пазара и едностранно тормозене. Китай призовава САЩ незабавно да отменят съответните мерки и да прекратят погрешните си действия. Ако Вашингтон продължи да действа по този начин, Пекин ще предприеме решителни ответни мерки, за да защити законните си права и интереси, добави още говорителят.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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