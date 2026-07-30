Киев: Руска крилата ракета е навлязла във въздушното пространство на Полша

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Руска крилата ракета Х-101 е навлязла във въздушното пространство на Полша по време на масираните удари срещу Украйна през изминалата нощ, заяви украинският външен министър Андрий Сибига, цитиран от Ройтерс и БТА.

Твърдението му последва съобщенията на полските власти за открити кратер и разпръснати отломки в поле в източната част на страната. Полша все още не е потвърдила какъв е намереният обект, като посочи, че разследването продължава.

„Руска крилата ракета Х-101 е навлязла в Полша по време на масираните удари на Русия срещу Украйна през изминалата нощ, като по този начин е нарушила въздушното пространство на НАТО", написа Сибига в социалната мрежа „Екс".

През нощта Полша вдигна по тревога изтребители за защита на въздушното си пространство. При руските въздушни атаки срещу съседна Украйна са загинали най-малко осем души. Удари е имало и в Киев и Лвов.

Оперативното командване на полските въоръжени сили съобщи, че в 03:40 ч. местно време, или 04:40 ч. българско време, във въздушното пространство на страната е засечен неидентифициран обект, движещ се на запад. Малко по-късно той изчезнал от радарите.

Към последното установено местоположение бил изпратен хеликоптер Ми-24, чийто екипаж открил мястото на падането в незастроена местност край село Тарнава-Колония в Люблинското воеводство.

Полицията намерила кратер и разпръснати отломки в поле между селата Тарнава-Колония и Бискупице, на близо два километра от най-близките сгради.

Министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш съобщи, че се разследва какъв е падналият обект. Полският прокурор Гжегож Трушевич посочи, че Украйна е предложила нейни специалисти да помогнат при разследването.

Местни медии информираха, че в Люблин са прозвучали предупредителни сирени за възможна руска атака. Полският премиер Доналд Туск е отпътувал към мястото на инцидента и е сформирал специален координационен екип.

Руското посолство в Полша засега не е коментирало случая.