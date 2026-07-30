За половин година над 40% от електроенергията в Китай е произведена от възобновяеми източници

През първото полугодие на тази година, производството на електроенергия от възобновяеми източници в страната достигна близо 2 трилиона киловатчаса, което представлява увеличение от около 9% в сравнение със същия период на миналата година и съставлява 41,2% от общото производство на електроенергия – за първи път този дял надхвърля 40%. От тях общото производство от вятърни и слънчеви електроцентрали достигна до 1,25 трилиона киловатчаса, което е увеличение с 9,3% в сравнение със същия период на миналата година, съобщиха от Държавното управление на енергетиката.

През първото полугодие в страната са добавени 117 милиона киловата инсталирана мощност от възобновяемата енергия, което представлява 73,9% от общата добавена инсталирана мощност. Към края на юни инсталираната мощност от възобновяема енергия в страната достигна 2,455 милиарда киловата, което представлява над 60% от общата инсталирана мощност в страната.