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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23308797 www.24chasa.bg

КМГ: Китай е предоставил 453 000 патента за изобретения за половин година

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 29 юли Пресслужбата на Държавния съвет проведе пресконференция. На нея представител на Държавното управление по интелектуална собственост съобщи, че през първото полугодие на тази година в Китай са били предоставени 453 000 патента за изобретения, одобрени са 2,055 милиона регистрации на търговски марки и са сертифицирани 64 продукта с географско означение.

Към края на юни броят на притежаваните патенти за изобретения с висока стойност в Китай достигна 2,36 милиона, а броят на действащите патенти за изобретения в стратегически нововъзникващи индустрии достигна 1,746 милиона, което е с 4,3% повече в сравнение с края на миналата година. В множество индустриални области бяха разположени групи от патенти за ключови основни технологии.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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