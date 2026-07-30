КМГ: Китай е предоставил 453 000 патента за изобретения за половин година

На 29 юли Пресслужбата на Държавния съвет проведе пресконференция. На нея представител на Държавното управление по интелектуална собственост съобщи, че през първото полугодие на тази година в Китай са били предоставени 453 000 патента за изобретения, одобрени са 2,055 милиона регистрации на търговски марки и са сертифицирани 64 продукта с географско означение.

Към края на юни броят на притежаваните патенти за изобретения с висока стойност в Китай достигна 2,36 милиона, а броят на действащите патенти за изобретения в стратегически нововъзникващи индустрии достигна 1,746 милиона, което е с 4,3% повече в сравнение с края на миналата година. В множество индустриални области бяха разположени групи от патенти за ключови основни технологии.