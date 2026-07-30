Кмет на турска община е сред 55 задържани при разследване за корупция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кметът на община Етимесгут в Анкара Ердал Бешикчиоглу, трима негови заместници и десетки общински служители са задържани при разследване за предполагаема корупция, съобщи вестник „Джумхуриет", цитиран от БТА. Операцията обхваща общо 55 души.

Бешикчиоглу, избран от разцепилата се Народнорепубликанска партия (НРП), първо е бил отведен в болница за преглед, а след това – в полицейското управление. Полицейски екипи са претърсили и сградата на общината.

Разследването на Главната прокуратура на Западна Анкара е свързано с предполагаеми нередности при обществени поръчки, съставяне на фалшифицирани документи и получаване на облаги при отдаването под наем на паркинги, процедури по зониране и издаването на разрешителни за строителни проекти.

От прокуратурата посочват, че са разгледани доклади на Сметната палата, показания на заподозрени, дадени съгласно разпоредбите за ефективно покаяние, показания на жалбоподатели, както и аудио- и видеозаписи.

Заподозрените се разследват за създаване и ръководене на престъпна организация, членство в такава организация, присвояване, подкуп, изнудване, манипулиране на търгове и намеса в изпълнението на договор.

Операцията е проведена паралелно в девет окръга с център Анкара. Сред 55-имата заподозрени са Бешикчиоглу, общо 42-ма общински служители и 13 служители на различни фирми.

Претърсвания и изземвания се извършват в 56 жилища, 15 работни места и 41 превозни средства. Иззетите документи, цифрови материали и други доказателства се проучват.

Арестът на Бешикчиоглу е част от мащабната кампания на турските власти срещу корупцията на местно равнище. Разследванията са насочени предимно към общини, управлявани от НРП. От 2024 г. са задържани десетки общински служители и редица кметове от партията, сред които и отстраненият кмет на Истанбул Екрем Имамоглу.

Имамоглу се намира в затвора, а от 9 март тази година срещу него и още 407 обвиняеми се води мащабен съдебен процес. През последните седмици при подобни операции са задържани и служители на други общини, управлявани от НРП.