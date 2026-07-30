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Доналд Туск: Всичко показва, че в Източна Полша е паднала руска ракета

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Доналд Туск Снимка: Кадър: Фейсбук/Donald Tusk

Падналият през нощта обект в поле в Източна Полша най-вероятно е руска крилата ракета Х-101, заяви полският премиер Доналд Туск, цитиран от Ройтерс и БТА.

„Всичко показва, че става дума за руска крилата ракета Х-101, но искаме да сме 100% сигурни какъв е типът на ракетата и кой я е изстрелял", каза Туск по време на извънредно заседание.

Полското върховно военно командване съобщи, че обектът е паднал в безлюдна местност край село Тарнава Колония, южно от Люблин. Рано сутринта в района бе обявена въздушна тревога, предаде ДПА.

При инцидента няма ранени и не са нанесени материални щети, заяви пред „Радио Зет" заместник-министърът на отбраната Магдалена Собковяк-Чарнецка.

Украинските власти обвиниха Русия за случилото се. Външният министър Андрий Сибиха написа в социалната мрежа „Екс", че руска крилата ракета Х-101 е навлязла във въздушното пространство на Полша по време на масирания руски удар срещу Украйна и е нарушила въздушното пространство на НАТО.

„Това е поредното ясно доказателство, че укрепването на украинската противовъздушна отбрана е неотложна необходимост и гаранция за сигурността на цялата евро-атлантическа общност", добави Сибиха.

От началото на руската инвазия в Украйна полското въздушно пространство е нарушавано няколко пъти.

През септември голям брой безпилотни летателни апарати навлязоха над Полша при руска атака срещу Украйна. Тогава полските военновъздушни сили и други съюзници от НАТО за първи път свалиха част от летящите обекти.

Доналд Туск

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