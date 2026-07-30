"Искам да остана сама", е последното съобщение, изпратено от британката, открита в куфар

Последното съобщение, което изпратила британката, чието тяло бе открито в куфар от бездомник в Атина, е било до нейното семейство. В него тя им казала, че иска да остане сама. Информация за съобщението се появи днес, съобщава "Дейли мейл".

Според полицията в Гърция хората, които са убили Елизабет Джейн Рос, са използвали телефона й, за да прикрият смъртта й. Затова те изпратили поредица от заблуждаващи съобщения до нейните близки в опит да спечелят време, за да се измъкнат.

Жертвата е британска гражданка, родена през февруари 1988 г. Тя е пристигнала в Гърция през Единбург и се предполага, че е отседнала при свой познат в центъра на Атина. Самоличността ѝ е установена с помощта на Интерпол и американска база с биометрични данни, тъй като жената е работила в Съединените щати. Важна следа за идентифицирането ѝ се оказали къси панталони с емблемата на френски университет.

В момента полицията установява дали британката е пътувала сама, с кого се е срещала в Атина и какви са били последните ѝ придвижвания. Разследването продължава, като все още няма официална информация за причината и точните обстоятелства около смъртта ѝ.

Гръцките медии публикуваха снимка на 38-годишната британка, открита мъртва в куфар в атинския квартал Кипсели. Снимката се разпространява с цел да бъдат установени хората, с които жената е общувала по време на престоя си в Гърция.

Според детективите от 15 юли, три дни преди тялото на Елизабет Рос да бъде открито, някой е изпращал съобщения до роднините й, представяйки се за нея. В съобщенията пишело, че тя "има нужда от малко време сама със себе си", както и че "иска да остане сама за малко".

Разследващите обясниха, че телефонът й, който все още не е открит, е бил включен в атинската мрежа около 24 часа, преди Рос да бъде официално идентифицирана. След това обаче бил "мистериозно изключен", когато новината за смъртта й обиколи света.

"Куфарът, в който е открита жертвата, не е нейн, защото тя не е имала голям багаж със себе си. Това значи, че е възможно да открием генетичен материал или пръстови отпечатъци по него, а това ще помогне на властите да открият извършителя", заявиха от полицията за гръцките медии.

Междувременно полицаите проверяват записите от видеонаблюдението в околностите на сградата, където бе открит куфарът с тялото на британката. Заради тежестта му с тялото се предполага, че убийците вероятно са били някъде наблизо.

Известно е, че жената е била в Гърция при приятели, живеещи в центъра на Атина, за около две седмици, но си тръгнала оттам на 15 юли.