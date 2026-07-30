Близо 800 инвазивни вида са се заселили трайно в Средиземно море

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Затоплянето на Средиземно море създава благоприятни условия за разпространението на стотици инвазивни морски видове. Те изместват местните обитатели и застрашават традиционния поминък на крайбрежните общности, пише Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Учените определят Средиземноморието като една от най-уязвимите към климатичните промени зони. Прогнозите са до края на века температурата на морската вода да се повиши с между 2 и 6 градуса по Целзий, а горещите вълни да стават по-чести и по-интензивни.

Океанографът Ронан МакАдам от Евро-средиземноморския център по изменение на климата обяснява, че процесът се усилва и от особеностите на Средиземно море. Като сравнително затворен басейн то разсейва натрупаната топлина по-трудно от Световния океан.

Сред най-опасните нашественици учените посочват т.нар. риба балон. Инвазивните видове, навлезли през Суецкия канал, постепенно се придвижват на запад и вече достигат бреговете на Франция и Испания.

По данни на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море към Организацията на ООН по прехрана и земеделие инвазивни видове се срещат в региона от десетилетия. След началото на XXI век обаче разпространението им се ускорява рязко успоредно с повишаването на температурата на водата.

Рибата лъв е регистрирана за първи път в източната част на Средиземно море през 2012 г., след което бързо започва да разширява ареала си на запад.

В Средиземно море вече са установени около 1000 инвазивни вида. Близо 800 от тях са се заселили трайно, посочват учените.

Като възможна мярка се обсъжда насърчаването на улова и продажбата на годните за консумация видове, сред които е рибата лъв. Друго предложение предвижда рибарите да получават финансови стимули, за да улавят опасни за хората видове като рибата балон, които впоследствие да бъдат унищожавани.

Според зоолога Пиеро Дженовези от италианския Висш институт за опазване и изследвания на околната среда единственото трайно решение е ограничаването на употребата на изкопаеми горива. По думите му това изисква координирани действия на международно равнище.