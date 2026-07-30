Украйна и Русия си размениха удари по танкери, кораби и военни предприятия

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Украинските въоръжени сили са поразили четири руски танкера в Черно и Азовско море, съобщи командващият украинските сили за безпилотни системи Роберт Бровди, цитиран от Ройтерс и БТА.

По думите му през последните три седмици са били атакувани общо 205 руски танкера – 130 в Азовско и 75 в Черно море.

Руската прокуратура заяви, че украински дронове са ударили терминал за износ на зърно на пристанището Таман в Краснодарска област. Местните власти по-рано съобщиха за пожар след атака с дронове срещу предприятие в село Волна.

Москва от своя страна обяви, че през нощта руските сили са извършили масирани удари по военни предприятия в различни части на Украйна, включително в Киев и Лвов. Поразени са били и три товарни кораба в Черно море.

Според руското Министерство на отбраната ракети, изстреляни от земя, въздух и море, както и бойни дронове са ударили фабриката „Маяк" в Киев, произвеждаща бойни дронове ФП-1 и ФП-2. Атакуван е бил и „Електротехническият завод" в украинската столица, където по данни на Москва се произвеждат бойни и разузнавателни дронове.

В Лвов е било поразено авиационното предприятие ЛОРТА, в което според руското ведомство се произвеждат и ремонтират двигатели за крилатите ракети „Фламинго" и за дронове.

Руските сили са нанесли удари и по две военни фабрики в Ивано-Франкивска област, където се съхраняват или произвеждат различни видове ракети, включително „Фламинго" и „Нептун", посочва Москва.

В Кривой рог, Днепропетровска област, е бил атакуван заводът „Аквапласт". Според руското Министерство на отбраната там се проектират и сглобяват бойни дронове и безпилотни морски апарати, както и се ремонтират самоходни гаубици.

Москва съобщи още за удар по товарен кораб, превозващ военна техника, в пристанището Южний в Одеска област. Атакувани са били и два кораба, които според руското ведомство транспортирали оръжие и военна техника за Одеса и Черноморск.

Твърденията на двете страни не могат да бъдат проверени чрез независими източници.