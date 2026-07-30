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Нова бомбена заплаха доведе до евакуация и спиране на движението в пристанище Констанца

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Пристанището Констанца. СНИМКА: ФЕЙСБУК

Нова бомбена заплаха е получена днес в централата на Румънската морска администрация в черноморското пристанище Констанца, съобщава телевизия Диджи 24, цитирана от БТА.

Сградата е била временно евакуирана, а от 12:00 часа са спрени маневрите за влизане и излизане на всички плавателни съдове от пристанищата Констанца-Север и Констанца-Юг.

Според местни източници, цитирани от телевизията, сигналът е подаден по телефона. Обадилият се заявил, че в централата на морската администрация е поставена бомба. Служителите напуснали сградата, за да бъдат извършени проверки от специалисти.

По-късно те са получили разрешение да се върнат на работните си места, отбелязва Диджи 24.

Това е третата бомбена заплаха в пристанище Констанца за два дни. Вчера са били получени два сигнала за взривни устройства в пътническия терминал. След извършените проверки и двата са се оказали фалшиви.

Обажданията за вчерашните заплахи са направени от телефонни номера, регистрирани в Полша и Украйна.

Пристанището Констанца. СНИМКА: ФЕЙСБУК

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