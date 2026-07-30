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Над 600 души са евакуирани заради нов пожар в испанската провинция Самора

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Горският прави оглед на пораженията от пожарите. СНИМКА: РОЙТЕРС

Над 600 души са евакуирани заради пожар, избухнал вчера по обяд край село Фермоселе в испанската провинция Самора, само на няколко километра от границата с Португалия, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Евакуацията обхваща общо 11 населени места. В други две е въведен ограничителен режим заради „сериозна заплаха за населението", съобщиха службите за спешна помощ.

Към момента властите не са посочили каква площ е засегната от огъня. Затворени са няколко пътни отсечки.

В района е изпратено военно подразделение за реакция при бедствия и аварии. Пожарът е обявен за бедствие от втора степен, което позволява задействането на извънредна помощ от централното правителство. В Испания борбата с пожарите обикновено се организира на регионално ниво.

В провинция Самора горят още два пожара от втора степен – във Вал де ла Лоба и Сан Сиприано дел Кондадо. Провинцията е част от област Кастилия и Леон, която вече е тежко засегната от най-големия пожар в историята на Испания.

Огънят в Авила все още не е потушен и е опустошил около 50 000 хектара.

Горският прави оглед на пораженията от пожарите. СНИМКА: РОЙТЕРС

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