Почина Симоне Форти – пионер в постмодерния танц

Постмодерната хореографка, писателка и художничка Симоне Форти почина на 91-годишна възраст в Лос Анджелис, съобщава „Ню Йорк таймс", цитиран от БТА. В творчеството си тя черпи вдъхновение от ежедневни предмети, детски игри, движенията на животните и преживяванията си с ЛСД.

За смъртта ѝ съобщи в социалните мрежи представляващата я галерия „Рафаела Кортезе" в Милано, без да посочва допълнителни подробности. Форти живееше с болестта на Паркинсон от няколко години, но продължи да излиза на сцена и да преподава до края на осемдесетте си години.

Сред най-влиятелните ѝ произведения са създадените с обикновени материали като шперплат и въже „Танцови конструкции". Днес те са част от колекцията на Музея за модерно изкуство.

В една от петте конструкции – Slant Board, танцьорите се изкачват по наклонена шперплатова плоскост с прикрепени към нея въжета с възли. В Hangers изпълнителите се държат за окачени от тавана въжета, които се люлеят, докато други танцьори преминават между тях.

„Танцови конструкции" оказват силно влияние върху ранните представители на постмодерната хореография Стив Пакстън, Лусинда Чайлдс и Ивон Рейнер. Те са сред основателите на авангардния колектив Judson Dance Theater, допринесъл за значителното разширяване на представата за танц.

Симоне Форти е родена на 25 март 1935 г. във Флоренция. Заради еврейския си произход семейството ѝ напуска Италия в края на 30-те години на миналия век и през Швейцария достига до Съединените щати. То се установява в Лос Анджелис, където Форти учи в държавни училища и посещава частни уроци по танци.

Ранната ѝ естетика се оформя в Ню Йорк. Там тя работи като учителка в детска градина и посещава курсове по съвременните техники на Марта Греъм и Мърс Кънингам, които не харесва. „Аз не съм инструменталистка, а композиторка", казва тя години по-късно.

Форти опитва ЛСД по време на музикалния фестивал „Уудсток" през 1969 г., а през следващата година го приема често, докато живее в комуна. Тя смята, че психеделичните преживявания са разширили художествената ѝ палитра.

Симоне Форти има три брака, завършили с развод, и не оставя наследници, посочва „Ню Йорк таймс".