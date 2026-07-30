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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23309498 www.24chasa.bg

ЕК отпуска още 3,47 млрд. евро на Украйна за изтребители, дронове и ракети

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Банкноти в евро

Европейската комисия отпуска на Украйна допълнителни 3,47 млрд. евро за изтребители, дронове, ракети и средства за противовъздушна отбрана. Сумата е част от общия заем за Киев в размер на 90 млрд. евро.

Средствата са предназначени за покриване на неотложните военни нужди на страната. С тях Украйна ще придобие дронове с далечен обсег и изтребители „Грипен".

През следващите седмици се очаква да бъде одобрена и изплатена допълнителна помощ за дронове, боеприпаси, системи за противовъздушна отбрана и ракети, посочват от Комисията.

На 25 юни ЕК предостави на Украйна 3,2 млрд. евро по програмата за макрофинансова помощ, след което извърши още две плащания на обща стойност 5 млрд. евро.

През тази година Киев ще получи от Европейския съюз общо 28,3 млрд. евро за отбрана и 16,7 млрд. евро бюджетна подкрепа.

Заемът за Украйна включва 60 млрд. евро за отбрана и 30 млрд. евро за бюджетна подкрепа. От началото на руското военно нападение ЕС е предоставил на Киев помощ за над 220 млрд. евро. В тази сума влизат и 3,8 млрд. евро от лихвите върху руско имущество, запорирано по силата на европейските санкции.

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