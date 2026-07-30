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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23309580 www.24chasa.bg

Мицотакис предупреди за още „трудни дни" заради пожарите в Гърция

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Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис Снимка: Снимка: Екс/@kmitsotakis

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис отдаде почит на тримата пожарникари, загинали при борбата с огнената стихия в страната, и предупреди, че сезонът на горските пожари далеч не е приключил, съобщи електронното издание на в. „Катимерини", цитиран от БТА.

„Изразявам нашата най-дълбока скръб. Държавата почита паметта им, подкрепя техните семейства и засилва действията си, така че Гърция да бъде все по-добре защитена срещу климатичната криза", заяви Мицотакис в началото на днешното правителствено заседание.

Двама пожарникари загинаха в сряда при гасенето на бързо разпространяващ се горски пожар в южната част на остров Крит. Заради огъня бяха евакуирани няколкостотин души. По-късно гръцки медии съобщиха за трети загинал огнеборец на полуостров Пелопонес.

Премиерът предупреди, че на страната ѝ предстоят още „трудни дни", и призова гражданите да проявяват „максимална предпазливост".

Сезонът на горските пожари в Гърция обикновено се изостря в края на юли и през август, когато силните сезонни ветрове могат бързо да разпространят пламъците, припомня „Катимерини".

Към момента вятърът продължава да разпалва пожари в южната част на Крит и на североизточния егейски остров Лесбос.

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис

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