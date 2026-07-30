Пожари продължават да горят в няколко района на Турция

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Горски пожари продължават да горят в Егейския и Средиземноморския район, както и в други части на Турция. Високите температури и силните ветрове значително затрудняват работата на огнеборците, съобщават турските медии.

Най-интензивна е борбата с огъня в егейската провинция Мугла, където пожарът е избухнал вчера, информира агенция ДХА. Разпространението на пламъците заради вятъра е наложило евакуацията на държавната болница в град Сейдикемер и на обитателите на стотици къщи.

Гасенето от въздуха и земята продължава в районите Йешилюзюмлю и Сейдикемер, близо до курорта Фетхие.

В близост до средиземноморския курорт Анталия продължава борбата с пожарите в районите Кумлуджа и Каш. Огънят там до голяма степен е овладян, а интензивността му е намаляла в резултат на действията на екипите. Огнеборци работят и по друг пожар в района Сападере край Алания.

В провинция Балъкесир, в района на Мраморно море, пожарите между градовете Гьомеч и Едремит са наложили частична евакуация като предпазна мярка. Огънят там вече е поставен под контрол.

Пожарите в областите Чанаккале и Айваджък край Дарданелите са напълно или до голяма степен овладени. Почти са загасени и огнищата в районите на Кютахия и Ялова в западната част на страната.

По информация на турското Министерство на земеделието и горите по-голямата част от пожарите са до голяма степен овладени. Гасенето и охлаждането на засегнатите терени продължават без прекъсване от земята и въздуха, особено в районите със силен вятър, допълва ДХА, цитирана от БТА.